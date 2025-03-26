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        Haberler Bilgi Magazin Lohusa filmi konusu nedir, neyi konu almaktadır, oyuncuları kimler? Lohusa ne zaman çekildi?

        Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Lohusa ne zaman çekildi?

        Lohusa filmi 26 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de beyaz perdenin ardından Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Film, genç bir anne - babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 gününü konu edinmektedir. Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturmaktadır. Peki, "Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Lohusa filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 18:35 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:35
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        • 1

          Lohusa filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Gupse Özay ve Onur Gürçay'ın paylaştığı Lohusa filmi 2024 yılında vizyona girdi. Peki, "Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Lohusa filmi ne zaman çekildi? İşte Lohusa filmine ilişkin tüm merak edilenler...

        • 2

          LOHUSA FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Filmde lohusa depresyonuna girmeyeceğine emin olan Burcu'nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içinde bulmasına neden oluyor.

        • 3

          LOHUSA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Başarılı oyuncu Gupse Özay'a Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor.

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