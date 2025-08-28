Logi Tomasson: Karşılaşmayı domine eden taraf bizdik

Samsunsporlu futbolcu Logi Tomasson, Panathinaikos maçının ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu

"KARŞILAŞMAYI DOMİNE EDEN TARAF BİZDİK"

İşte Tomasson'un açıklamaları:

"Karşılaşmayı domine eden taraf bizdik. İsteğimiz sonucu alamadık, ilk karşılaşmayı kaybettiğimiz için elendik. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımız söyleyebilirim. Taraftarın desteği bizim için çok önemli, bu destek için çok mutluyuz. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün yakaladığımız şansları istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Umarım önümüzdeki maçlarda fırsatları değerlendirerek, istediğimiz sonuçları alırız."