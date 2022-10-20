Babası matematik profesörü, annesi ise hemşireydi. Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi eğitimi aldı. Okul yıllarından itibaren siyasetin içinde oldu. Solcu bir aileden geldiği ifade etse de Oxford'da liberal demokratlar arasında yer aldı, mezun olmasıyla Muhafazakar Parti'ye katıldı.

Okuldan mezun olmasının ardından Shell ve telekomünikasyon şirketi Cable & Wireless için çalıştı, "Reform" adında bir düşünce kuruluşunun direktör yardımcısı olarak görev yaptı. 2010'da milletvekili seçilmesiyle siyasete atıldı.

zel sektörde çeşitli büyük şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmasının ardından 2008 yılında Reform düşünce kuruluşunun başına geçti. Bu dönemde iki belediye seçimini kaybetti. 2001 Parlamento seçimlerinde, İşçi Partisi'nin çok güçlü olduğu bir bölgeden milletvekili adayı olarak yer aldı ama ufak bir farkla seçilemedi, lakin Muhafazakar oylarını arttırdı.

David Cameron'ın partinin lideri olması altında Truss, partinin "A Listesi"ne eklendi. Ekim 2009'da, Güney Batı Norfolk adaylığına seçildi. Adaylığa seçilmesinin ardından bazı delegeler daha önce evli bir Muhafazakar milletvekili ile ilişki yaşadığını açıklamadığı iddiasıyla adaylıktan alınmasını teklif etse de bu teklif 37'ye karşı 132 oyla reddedildi.2010'daki seçimleri büyük bir başarıyla kazandı.

Başbakanlıktan önce David Cameron hükümetinde Çevre, Gıda ve Kırsal Kalkınma Bakanı ile İngiltere'nin ilk kadın Lord Yüksek Şansölyesi olarak, Theresa May hükümetinde Adalet Bakanı ve Hazine Baş Müsteşarı, Boris Johnson hükümetinde ise Uluslararası Ticaret ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.