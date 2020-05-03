Sportslens.com sitesi, Liverpool'un, Alisson'un arkasına Uğurcan’ı katmak istediğini ve İngiliz ekibinin en büyük hedefinin Uğurcan Çakır olduğunu yazdı. Trabzonspor yönetimi, genç file bekçisini 20 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmayacak. Şu anda İngiltere'deki bahis şirketleri de bu transfer için oran açtı. Uğurcan’ın önümüzdeki sezon Liverpool forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Karius’un ise yeniden kiralanacağı veya satılacağı belirtildi.

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