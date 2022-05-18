Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, 27. dakikada Takumi Minamino ve 67. dakikada Joel Matip'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü 13. dakikada Nathan Redmond kaydetti.

Ligde lider Manchester City'nin 90, Liverpool'un 89 puanı bulunuyor.

Son hafta mücadelelerinde Manchester City sahasında Aston Villa'yı, Liverpool da Wolverhampton'ı ağırlayacak.