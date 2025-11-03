Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Liverpool-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı?

        Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası dev bir maça sahne oluyor. Liverpool sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Devler Ligi'nde 3'te 3 ile devam eden Madrid, 9 puanla 5. sırada yer alıyor. İngiliz devi Liverpool ise 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile 6 puan topladı. Anfield'da oynanacak kritik mücadele öncesinde, Liverpool-Real Madrid maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte Liverpool-Real Madrid maçı tarihi...

        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 23:53 Güncelleme: 04.11.2025 - 20:42
        • 1

          Liverpool-Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Gösterdiği performansla ayın oyuncusu seçilen milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde sadece Galatasaray'a mağlup olan Liverpool ev sahibi avantajını kullanıp Real Madrid karşısında galip gelmek istiyor. Real Madrid ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Real Madrid maçı Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?" İşte detaylar...

        • 2

          LİVERPOOL-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Liverpool-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı, 4 Kasım 2025 Salı günü saat 23.00'te oynanacak.

        • 3

          LİVERPOOL-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA

          Anfield'da oynanacak mücadele tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla ekim ayının futbolcusu seçildi.

          Arda Güler, Liverpool maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        • 5
