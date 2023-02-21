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STAT: Anfield

SAAT: 23.00

YAYIN: Exxen

HAKEM: Istvan Kovacs

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Bajčetić, Salah, Gakpo, Núñez

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modrić, Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr., Benzema

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmaları geçen hafta başlarken Liverpool sahasında son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i ağırlayacak.

Liverpool, A Grubu'nda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve grubunu Napoli'nin arkasında 2'nci sırada tamamladı. Real Madrid ise F Grubunu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve grubundan lider olarak çıktı. İki takımın arasında oynanan son 6 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid, şüphesiz deplasmandan iyi bir sonuç çıkarmak isteyecek. Karşılaşma öncesinde iki takımında eksiklerine baktığımızda ise Liverpool'da Arthur Melo, Luis Diaz, İbrahima Konate ve Thiago Alcantara sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemezken, Real Madrid'te ise Ferland Mendy, Toni Kross ve Karim Benzema sakatlıklarından dolayı karşılaşmada görev almayacak.

NAPOLİ, EVİNE AVANTAJLI DÖNMEK İSTİYOR

E.FRANKFURT: Trapp, N'Dicka, Tuta, Max, Buta, Kamada, Jakic, Sow, Lindstrom, Götze, Muani

NAPOLI: Meret, Kim Min-Jae, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen

Bu gece oynanacak bir diğer karşılaşmada ise UEFA Avrupa Ligi son şampiyonu Eintracht Frankfurt, Almanya'da Deutsche Bank Park Stadı'nda Napoli'yi ağırlayacak. TSİ 23:00'te başlayacak olan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak. Eintracht Frankfurt D Grubunu 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla 2'nci sırada tamamlarken, Napoli ise A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 16 puan toplayarak A Grubu'ndan lider olarak çıkan Napoli, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda kazanıp evine avantajlı dönmek isteyecek.

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