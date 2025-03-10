Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Liverpool- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG maçı hangi kanalda?

        Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool evinde PSG ağırlıyor. Anfield'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İlk maçı 1-0 kazanan Liverpool, çeyrek final için avantajı yakalan taraf oldu. Peki, "Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG karşılaşmasının tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 20:53 Güncelleme: 10.03.2025 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Liverpool- PSG rövanş maçı için geri sayım başladı. Son 16 turunda PSG ile eşleşen Liverpool ilk maçı 1-0 kazanarak tura yakın olan taraf oldu. Karşılaşmaının oynanmasına kısa bir süre kalırken, Liverpool- PSG rövanş maçının tarihi ve saati sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Liverpool- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG maçı hangi kanalda?" Liverpool- PSG maçı muhtemel 11'leri...

        • 2

          LİVERPOOL- PSG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Liverpool- PSG rövanş maçı 11 Mart Salı günü 23.00'te oynanacak.

        • 3

          LİVERPOOL- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

          Anfield'da oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 4

          LİVERPOOL MUHTEMEL 11

          Alisson, Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Diaz, Jota

        • 5

          PSG MUHTEMEL 11

          Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Habertürk Anasayfa