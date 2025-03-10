Liverpool- PSG rövanş maçı için geri sayım başladı. Son 16 turunda PSG ile eşleşen Liverpool ilk maçı 1-0 kazanarak tura yakın olan taraf oldu. Karşılaşmaının oynanmasına kısa bir süre kalırken, Liverpool- PSG rövanş maçının tarihi ve saati sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Liverpool- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG maçı hangi kanalda?" Liverpool- PSG maçı muhtemel 11'leri...