Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

💥 Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona eriyor!



🎙️ @hasanntuncel: Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'e sportif direktörlük teklifinde bulundu. İdarenin onda olmasını istedi. Bu da bir anlamda yolların ayrılmadığı anlamını taşıyor. Hoca teknik direktörlük görevini yavaş… pic.twitter.com/K48caOiILz — HT Spor (@HTSpor) March 10, 2025

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Mağlubiyetin ardından Trabzonspor yönetimi bugün teknik direktör Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Trabzonspor yönetimi ile Şenol Güneş ayrılık konusunda anlaşmaya vardı.

Şenol Güneş, saat 16.00'da başlayan antrenmanda takımın başında yer almadı ve 5. Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Trabzonspor, "Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un açıklaması şöyle:

"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek adına planlama yaptık.

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Program kapsamında Sn. Güneş’in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık.

Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı.

Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.

Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."

"EN ÜST SIRADA FATİH TEKKE VAR"

Gazeteci Hasan Tüncel, HT Spor'a bağlanarak bordo-mavililerdeki son gelişmeleri aktardı.

Tüncel, "Saat 10'da yönetim ve Şenol Güneş arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Bu görüşmede ayrılık kararının alındığını söyleyebiliriz. Fakat yönetim efsanesi olduğu için Şenol Güneş'e futbol koordinatörlüğü veya sportif direktörlük gibi bir teklif sundu. Şenol Hoca bu teklifi kabul etmedi ama şu an için değerlendirme aşamasında. Trabzonspor'dan resmi bir açıklama bekliyoruz. Trabzonspor'da yeni teknik adamlar da konuşulmaya başlandı. Fatih Tekke cephesiyle görüştüm ama ulaşan bir teklif olmadığını ve bir teklif geldiğinde konuşacaklarını söylediler. Konuşulan isimlerin en üst sırasında Fatih Tekke var. Arda Turan adı var ama bir takımın başında olduğu için soru işareti. Nuri Şahin, Igor Tudor ve Şota Arveladze de adı geçenler arasında." şeklinde konuştu.

🔴🔵 5. Şenol Güneş dönemi sona erdi! 🔚



🎙️ @hasanntuncel: İsmi geçenler arasında en üst sırada Fatih Tekke var. pic.twitter.com/OiYEqiWD0b — HT Spor (@HTSpor) March 10, 2025

5’İNCİ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU Trabzonspor, 5’inci kez göreve gelen Şenol Güneş döneminde istenilen başarıyı bir türlü yakalayamadı. Bordo-mavili takım, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet elde ederek 30 puan topladı. Karadeniz ekibi bu verilerle, 1,30 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor’un, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 12 deplasmanda hiç galibiyeti bulunmazken, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı. 2024-25 sezonuna Abdullah Avcı ile başlayan ancak henüz ligin başında yolları ayıran bordo-mavili kulüp 3 Eylül 2024 tarihinde Şenol Güneş ile resmi olarak anlaşma yaptıklarını duyurmuş ve 13 Eylül 2024 tarihinde de 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.