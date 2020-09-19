Ozan Kabak'a Liverpool kancası! Alman basınının haberine göre; Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Schalke 04'ün savunmacısı Ozan'a talip oldu. Kırmızılar'ın listesinde milli oyuncumuz ile Sevilla'dan Diego Carlos'un yer aldığı ancak Carlos'un yüksek maliyeti nedeniyle rotanın Ozan'a döndüğü belirtildi.

Liverpool'un tek eksik olarak savunmayı gördüğü, 20 yaşındaki oyuncuyla açığı kapatmak istediği aktarıldı.

Schalke 04'ün ekonomik problemler yaşadığı ve bu durumun Liverpool'un işini kolaylaştıracağı kaydedildi.

Ocak 2019'da Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a giden Ozan, geçen sezon başında ise 15 milyon euro karşılığında Schalke 04'ün oyuncusu olmuştu.