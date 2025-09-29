Liverpool, Galatasaray maçının kadrosunu açıkladı: 3 eksik!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Liverpool, müsabakanın 21 kişilik kadrosunu açıkladı. İngiliz devinin UEFA listesinde yer alan 3 isim kafilede yer almadı.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.
İngiliz devi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray maçının 21 kişilik kadrosunu duyurdu. Liverpool'un Galatasaray maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:
Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha.
3 EKSİK
Öte yandan Liverpool'un UEFA listesinde yer alan Trey Nyoni, Federico Chiesa ve Jayden Danns, Galatasaray maçı kadrosunda bulunmuyor.