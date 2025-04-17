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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool'da Virgil van Dijk ile sözleşmesini uzattı! - Futbol Haberleri

        Liverpool'da Virgil van Dijk ile sözleşmesini uzattı!

        Liverpool, Virgil van Dijk ile 2027'ye kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:02 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:04
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        Van Dijk 2 yıl daha Liverpool'da!
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        İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da Hollandalı futbolcu Virgil Van Dijk'in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

        İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli savunma oyuncusu, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Şu anda bu konu hakkında konuşurken aklımdan geçen çok fazla duygu var. Kariyerimde şu ana kadar yaşadığım yolculuğu bu kulüpte iki yıl daha uzatabilmek inanılmaz ve çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Virgil Van Dijk, Livepool kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda kupa kazandı.

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