UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler bu gece oynanacak maçlarla belli oluyor! Liverpool, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Benfica'yı konuk ediyor. Atletico Madrid ise 1-0'lık dezavantajla sahaya çıkacağı maçta Manchester City'yi ağırlıyor.

21' Konate

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LIVERPOOL: Alisson, Gomez, Konate, Matip, Tsimikas, Keita, Milner, Henderson, Jota, Diaz, Firmino

BENFICA: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Taarabt, Weigl, Gonçalves, Ramos, Soares, Nunez

ATLETICO MADRID - MANCHCESTER CITY MAÇININ CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

ATLETICO MADRID: Oblak, Llorenti, Savic, Felipe, Reinildo, Lodi, Kokę, Kondogbia, Lemar, Felix, Griezmann

MANCHESTER CITY: Emerson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Mahrez, Silva, Foden

ATLETICO MADRID - MANCHESTER CITY MAÇINA RAKAMLARLA BAKIŞ

BENFICA - LIVERPOOL MAÇINA RAKAMLARLA BAKIŞ