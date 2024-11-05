Liverpool- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Liverpool- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde deneyimli oyuncuları ve güçlü kadrosuyla öne çıkan Liverpool, Bayer Leverkusen'i yenerek grup sıralamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Öte yandan geçtiğimiz sezon Xabi Alonso yönetiminde rekorları alt üst eden Alman ekibi, zorlu Anfield deplasmanından puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Peki, Liverpool- Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

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LİVERPOOL- BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool- Bayer Leverkusen maçı 5 Kasım Salı (bugün) 23.00'te oynanacak.

REKLAM LİVERPOOL- BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA? Milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen karşılaşma tabii spor üzerinden naklen yayınlanacak. LEVERKUSEN İLK 8'DE YER ALMAK İSTİYOR! Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yeni formata geçildi. Karşılaşmalar lig usulü oynanırken puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek. Leverkusen oynadığı 3 karşılaşmada 7 puan toplarken sıralamada ise 6. basamakta bulunuyor. Alman ekibi, puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmek istiyor.