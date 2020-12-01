Liverpool Ajax maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Grupta 9 puanla lider konumda bulunan İngiliz devi Liverpool, 7 puanla ikinci sıradaki Ajax'ı Anfield Road'da konuk edecek. Liverpool Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler...

LIVERPOOL AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anfield Road'da oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. 1 Aralık Salı günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak 90 dakika beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Williams, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Mane, Jota, Salah, Firmino

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Blind, Gravenberch, Neres, Tadic, Traore

D GRUBU PUAN DURUMU

1- Liverpool / 9 puan

2- Ajax / 7 puan

3- Atalanta / 7 puan

4- Midtjylland / 0 puan