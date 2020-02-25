İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Liverpool, West Ham'ı konuk etti.

Ev sahibi 9. dakikada Wijnaldum ile öne geçerken 12. dakikada Diop ve 54. dakikada Fornals konuk ekibi üstünlüğe taşıdı: 1-2.

Ancak Liverpool pes etmedi. 68. dakikada Salah skora dengeyi getirirken 81. dakikada sahneye çıkan Mane galibiyeti getirdi: 3-2.

Üst üste 18. galibiyetini alan Liverpool puanını 79 yaparak 22 puan farkla açık ara liderliğini sürdürdü. West Ham ise 24 puanla ateş hattında kaldı.