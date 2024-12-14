Liverpool: 2 - Fulham: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. 4 golün çıktığı mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Fulham kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Fulham'ın gollerini 11. dakikada Andreas Pereira ve 76'da Rodrigo Muniz kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 47. dakikada Cody Gakpo ve 86'da Diogo Jota'dan geldi.
Ayrıca Liverpool'da Andrew Robertson, 17. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Liverpool üst üste 2. beraberliğini aldı ve 36 puana yükseldi. 4 maçtır kaybetmeyen Fulham ise 24 puana ulaştı.
Ligin 17. haftasında Liverpool deplasmanda Tottenham'a konuk olacak. Fulham ise sahasında Southampton'ı ağırlayacak.