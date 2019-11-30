İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Brigton'ı konuk etti.

Ev sahibi maça etkili başlarken 18 ve 24'te Arnold'un asistlerinde Van Dijk iki gol atarak takımını 2-0 öne taşıdı.

İlk yarı böyle biterken Liverpool'da 76. dakikada kaleci Allison, topa ceza alanı dışında müdahele ettiği için kırmızı kart gördü. Bu nedenle Chamberlein oyundan çıkıp yerine kaleci Adrian geçerken frikikte Dunk konuk ekibi umutlandırdı: 2-1.

Ancak kalan sürede başka gol olmazken Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile farkı 11 puana çıkardı.