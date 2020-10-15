Turistler bir ülkeye giderken en çok oranın yerel yemeklerini, tatlılarını merak ediyor. Tatlılar ise gidilen bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. CNN International turistlerin en sevdiği tatlıların olduğu yerleri sıraladı. İşte o liste...

Baklava, Türkiye