Liseli genç, hurda malzemelerden yaptı

İHA

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Azim Yardımcı, kurduğu atölyede hurda malzemelerden bir ayda motosiklet yaptı.

İHA'nın haberine göre Yardımcı, 4 tekerlekli araba yapmak için de projenin hazır olduğunu söyledi.

"HEP KENDİME AİT BİR ATÖLYEM OLSUN İSTEMİŞTİM"

Sıfırdan ürün yapma nedeninin para kazanmak değil, kendi projelerini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Yardımcı, "Küçüklüğümden bu yana hep kendime ait bir atölyem olsun istemiştim. Geçen yıl atölyeyi yapmak için adım atarak üretime geçtik. Bu süreçte kimseden destek görmeden, tamamen kendi çabalarımla atölye oluşturdum. Şu ana kadar hurda malzemelerden toplamda 3 motor yaptık. Toplam maliyet 20 bin civarında. İlerleyen yıllarda daha güzel planlarım var” dedi.

"AMACIM PARA KAZANMAK DEĞİL, KENDİ PROJELERİMİ YAPMAK"

Yaptığı ürünlerin tamamen devlet onaylı ve işin de resmi ve ruhsatlı olduğunu aktaran Yardımcı, "Plakalı hurda motorları, sıfırdan malzeme alarak, boyasını, cıvatalarını işleyerek satışa çıkarıyoruz. Ortalama bir motosiklet kışın boyasının kuruma sürecinden dolayı 1 ay sürede hazır hale geliyor, yazın ise 15 günde bitiyor. Bunu yapmamdaki amaç para kazanmak değil, kendi projelerimi yapmak. Kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz" ifadesini kullandı.

"DÜNYANIN EN UZUN MOTOSİKLETİNİ YAPACAĞIZ"

Bu yaz üretecekleri araçların kendi üretimleri olacağını söyleyen Yardımcı, "Bu yaz için planımız 4 tekerlekli araç yapmak. Araç tamamen kendi üretimimiz olacak ve sıfırdan alınacak demirlerden üretim yapılacak. Daha sonra ise 3 tekerli araç yapacağız. Bu atölyede ürettiğimiz motosikletler var ve atölyede bulunan her şeyi kendimiz yaptık. Burada gerçekleştireceğim projeler arasında 4 tekerlekli araba, 3 tekerlekli araç var. Dünyanın en uzun motosikletini de yapacağız. Bunların hepsinin projesi çizildi. 8 metre 10 santim dünyanın en uzun motoru. Biz bunu burada trafiğe kapalı alanda deneyeceğiz. Yeni bir projemiz bitti ve toplam 3 tane motor yaptık" diye konuştu.