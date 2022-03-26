Liseli genç, hurda malzemelerden yaptı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Azim Yardımcı, kurduğu atölyede hurda malzemelerden bir ayda motosiklet yaptı.
İHA'nın haberine göre Yardımcı, 4 tekerlekli araba yapmak için de projenin hazır olduğunu söyledi.
"HEP KENDİME AİT BİR ATÖLYEM OLSUN İSTEMİŞTİM"
Sıfırdan ürün yapma nedeninin para kazanmak değil, kendi projelerini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Yardımcı, "Küçüklüğümden bu yana hep kendime ait bir atölyem olsun istemiştim. Geçen yıl atölyeyi yapmak için adım atarak üretime geçtik. Bu süreçte kimseden destek görmeden, tamamen kendi çabalarımla atölye oluşturdum. Şu ana kadar hurda malzemelerden toplamda 3 motor yaptık. Toplam maliyet 20 bin civarında. İlerleyen yıllarda daha güzel planlarım var” dedi.
"AMACIM PARA KAZANMAK DEĞİL, KENDİ PROJELERİMİ YAPMAK"
Yaptığı ürünlerin tamamen devlet onaylı ve işin de resmi ve ruhsatlı olduğunu aktaran Yardımcı, "Plakalı hurda motorları, sıfırdan malzeme alarak, boyasını, cıvatalarını işleyerek satışa çıkarıyoruz. Ortalama bir motosiklet kışın boyasının kuruma sürecinden dolayı 1 ay sürede hazır hale geliyor, yazın ise 15 günde bitiyor. Bunu yapmamdaki amaç para kazanmak değil, kendi projelerimi yapmak. Kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz" ifadesini kullandı.
"DÜNYANIN EN UZUN MOTOSİKLETİNİ YAPACAĞIZ"
Bu yaz üretecekleri araçların kendi üretimleri olacağını söyleyen Yardımcı, "Bu yaz için planımız 4 tekerlekli araç yapmak. Araç tamamen kendi üretimimiz olacak ve sıfırdan alınacak demirlerden üretim yapılacak. Daha sonra ise 3 tekerli araç yapacağız. Bu atölyede ürettiğimiz motosikletler var ve atölyede bulunan her şeyi kendimiz yaptık. Burada gerçekleştireceğim projeler arasında 4 tekerlekli araba, 3 tekerlekli araç var. Dünyanın en uzun motosikletini de yapacağız. Bunların hepsinin projesi çizildi. 8 metre 10 santim dünyanın en uzun motoru. Biz bunu burada trafiğe kapalı alanda deneyeceğiz. Yeni bir projemiz bitti ve toplam 3 tane motor yaptık" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!