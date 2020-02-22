22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme ve kalmaya ilişkin mevzuat düzenlemesi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Okullarda sınıfta kalmanın 1999'dan beri kaldırıldığını ifade eden Selçuk, çalışan ve çalışmayan çocuk arasında ayrım olması gerektiğini söyledi.
Her bir öğrencinin liseyi bitirdiğinde sahip olması gereken yeterlilikler konusunda standartlar oluşturulmasının önem taşıdığını anlatan Selçuk, bu yeterliliğe ulaşılmaması halinde, 4 işlem bilmeyen, okuduğunu anlama-yazma konusunda sıkıntı yaşayan çocuğun liseden mezun olabildiğini belirtti.
Ders geçmeyle ilgili 120 öğretmen, okul müdürü, il, ilçe yöneticileri ile velilerle Ankara'da bir araya geldiklerini ifade eden Selçuk, bu çalışmada, eğitim, ekonomi ve istihdam ilişkisi ile bölgesel durumlar dikkate alınarak bir çerçeve oluşturulduğunu bildirdi.
"2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK"
Sınıf geçmeyle ilgili çalışmanın bitirildiğini ve gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağını kaydeden Selçuk, "Velilerimizin 'Tamam, çok güzel', öğretmenlerimizin 'Böyle olursa eğitimde gerçekten büyük bir sıçrama olur.', yöneticilerimizin 'keşke' dediği bir yönetmelik geliyor." açıklamasında bulundu.
Birdenbire kural değiştirip öğrenciler için de sorun oluşturmak istemediklerine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Bu ülkenin çocukları, bizim deneme tahtamız değil, pilotla başlayalım dedik. Hazırlıklarımız tamam, bunun bu sene pilotunu yaptık, simülasyon anlamında yaptık, gayet güzel geçti. Burada, her dersten iki dönem notunun aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının 70 olması gibi bazı şeyler var. Bu böyle olduğunda kaç öğrenci yukarı çıkıyor, kaçı çıkamıyor, kimi nereye yönlendirebiliyoruz, bunun modellemesi çıktı. Bir yazılım oluşturduk ve senaryoyu rahat görebiliyoruz. Dolayısıyla çözebileceğimiz bir konu. Problem yok."
"HİÇ KİMSENİN FORMASYON ALMASINA İHTİYAÇ YOK"
"Pedagojik formasyonun Bakanlık tarafından verilmesi konusundaki çalışmaların hangi aşamada olduğu" ve "yeni atanacak öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programlarında bir değişiklik olup olmayacağı" yönündeki soru üzerine Bakan Selçuk, formasyonda paradigmal bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyledi.
Yüz binlerce gencin formasyon alması ve bunun için büyük ücretler ödemesini istemediklerini belirten Selçuk, "Formasyonda içerikte bir dönüşüm yapıyoruz. Bunu uluslararası teknopedagojik alanda yeni bir kavram çerçevesine oturttuk. İçeriğini hazırladık. İlgili üniversitelerle bağlantılarımızı devam ettiriyoruz. Hiç kimsenin formasyon almasına ihtiyaç yok. Çünkü zaten MEB, sadece sınavı kazananlara, ücretsiz olarak yeni paradigmadaki formasyon içeriğini verecek." diye konuştu.
Konunun YÖK ile görüşüldüğünü ifade eden Selçuk, altyapının hazır olduğunu, bu konuda problem bulunmadığını söyledi.
Artık pedagojik formasyon sertifika programının az sayıda üniversitede verildiğini dile getiren Selçuk, yolun yarısında kural değiştirmek istemediklerine işaret etti.
Formasyona devam edenlerin bunu bitireceğini anlatan Selçuk, "Takvimimizi açıkladık. Takvim içerisinde kazanan herkese özel yeni formasyonu ücretsiz vereceğiz." dedi.
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