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        Haberler Gündem Eğitim Lise öğrencileri kırık tedavisinde implantı röntgensiz görüntüleyen cihaz geliştirdi

        Lise öğrencileri kırık tedavisinde implantı röntgensiz görüntüleyen cihaz geliştirdi

        Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören lise öğrencileri, kırık tedavisinde implantın durumunu röntgensiz görüntüleyen biyomedikal cihaz geliştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:51
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        Lise öğrencileri kırık tedavisinde implantı röntgensiz görüntüleyen cihaz geliştirdi
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        BİLSEM öğrencileri 15 yaşındaki Mahmut Eren Demir, Hasan Salih Kahraman ve Altuğ Kartal, fizik öğretmeni Adem Akkuş'un danışmanlığında kırık tedavisinde radyasyon maruziyetini azaltmak amacıyla proje geliştirmeye karar verdi.

        Yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından öğrenciler, kırık tedavisinde implantı röntgensiz görüntüleyen biyomedikal cihaz ortaya çıkardı.

        Radyoaktif ışınlar yerine manyetik alandan yararlanılan cihaz için patent başvurusunda bulunuldu.

        "ÇALIŞMALARIMIZ OLUMLU SONUÇLANDI"

        Proje danışmanı Adem Akkuş, Türkiye'de tek olduğunu belirttiği "Biyomedikal Atölyesi"nde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Akkuş, 3 öğrenciyle kırık tedavisinde implantı röntgensiz görüntüleyen cihaz geliştirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "İmplant, hiçbir zararı olmayan elektromanyetik alanlarla tespit ediliyor, işlemesi yapılıyor, mekanik olarak hareket ettiriliyor ve görüntü olarak kodlarla ekrana yansıtılıyor. Ayrıca üzerinde bulunan projeksiyonla da doktor herhangi bir ekrana bakmadan implantın konumunu 3 boyutlu olarak görebiliyor."

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        Proje sürecinde yaptıkları çalışmalardan bahseden Akkuş, "Doktor ekibiyle birebir görüşmemiz oldu. Aynı zamanda yüzlerce patent dosyası, yüzlerce akademik yayın incelenerek bu ürünün varlığı, işe yarayıp yaramadığı, danışman ortopedist doktorlarla yapılan beyin fırtınası sonucu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

        Akkuş, projeyle radyasyon yayılımı nedeniyle özellikle çocukların ve hamile kadınların yaşadığı mağduriyeti gidermeyi amaçladıklarını kaydetti.

        "BU ALANDAKİ EKSİKLİĞİ TAMAMLAMAK İÇİN PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

        Öğrenci Mahmut Eren Demir, projeye başlamadan önce, biyomedikal alanında çok sayıda ameliyat videosu izlediklerini, birçok tez ve makale okuduklarını ve sayısız patent dosyası taradıklarını anlatarak, "Dünya çapında bu alanda bir eksiklik olduğunu fark ettik. Bu eksikliği tamamlamak amacıyla projeyi hayata geçirdik" dedi.

        Hasan Salih Kahraman da radyasyon içeren röntgen cihazlarının çocuklar ve hamileler için risk oluşturduğuna işaret ederek, "Röntgen yerine manyetik alandan yararlanarak bu projeyi geliştirdik. Manyetik alandan yararlanarak implantımızın yerini röntgen kadar nokta atışı tespit edebiliyoruz" diye konuştu.

        Altuğ Kartal röntgende radyasyon maruziyetine dikkati çekerek, "Amacımız, hastaların röntgen nedeniyle radyasyon almamasını, cep telefonunun yüzde 1'i büyüklüğünde elektromanyetik alan oluşturarak bundan zarar görmemelerini sağlamak" dedi.

        Kartal, cihazın doktorlara implantı daha kısa zamanda tespit etme imkanı da sağladığını sözlerine ekledi.

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