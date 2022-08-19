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Lise kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022- 2023 MEB ile lise kayıtları için gerekli belgeler ve evraklar nelerdir? 3. nakil sonuçları açıklandı mı?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022- 2023 MEB ile lise kayıtları için gerekli belgeler ve evraklar neler?

LGS sonuçlarının açıklanması ile aldığı puana ölçüsünde tercihlerini yapan lise adayları, sonuçlarının açıklanması ile birlikte lise kayıt dönemini beklemeye başladı. Yerleştirme süreci 17 Ağustos tarihinde son bulurken lise kayıt döneminin ne başlayacağı merak konusu oldu. İşte lise kayıt dönemine ilişkin merak edilenler...

19.08.2022 - 20:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Lise kayıtları için geri sayım başladı. Lise adayları için yerleştirme süreci sona ererken, lise kayıt dönemi için heyecanlı bekleyiş başlamış oldu. Hayal ettiği liseye girebilmek için LGS sınavında ter döken adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ile nakil işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki Lise kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022- 2023 MEB ile lise kayıtları için gerekli belgeler ve evraklar neler? İşte 2022-2023 lise kayıt tarihleri...

  • LİSE KAYITLARI İÇİN BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

    Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 9-17 Ağustos'ta alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

  • LİSE KAYITLARI NE ZAMAN? 

    Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir. 

    ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

  • LİSE 3. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 25-29 Temmuz arası alındı. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları, 1 Ağustos'ta açıklandı.

     

    İkinci nakil tercihleri 1-5 Ağustos'ta alındı, yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos'ta duyuruldu.

    İki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

  • İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri netlik kazandı. MEB'in konuya ilişkin duyurusu şu şekilde;

    "İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.

    Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

    Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.

    Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir."

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