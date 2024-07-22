LGS sonuçları açıklandı ve sınava giren milyonlarca öğrenci gözlerini lise kayıtlarına çevirdi. Bu sene 9 Eylül'de başlayacak eğitim yılı öncesinde ilk tercihler yapılacak ardından boş kontenjanlar ilan edilecek ve en sonunda kayıt işlemleri tamamlanmış olacak. Peki, 2024 lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...