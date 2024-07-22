LGS (LİSE) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları henüz açıklanmadı. LGS tercih sonuçları erişime açılırken gözler boş kontenjanlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yerleştirme işlemlerine ilişkin taban puanları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

MEB'den yapılan açıklamada " Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı %97,42 olarak gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

LİSELERİN DOLULUK ORANLARI BELLİ OLDU

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde fen liselerindeki 39 bin 720 ve sosyal bilimler liselerindeki 9 bin 480 kontenjanın tamamı doldu.

Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 99.66

Anadolu liselerinde bulunan 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,66 oldu.

İHL'lerin doluluk oranı yüzde 95

Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 43 bin 268 kontenjana 41 bin 135 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 95,07 oldu.

Meslek liselerinin doluluk oranı yüzde 93.26

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 42 bin 490 kontenjana 39 bin 627 öğrencinin yerleşmesiyle doluluk oranı yüzde 93,26 olarak gerçekleşti.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı. Bu kapsamda açılan kontenjanlara başvuran öğrencilerin tamamı tercihlerine yerleştirildi.

Yerel yerleştirmede öğrencilerin yüzde 95.77'si ilk üç tercihinden birine yerleşti

Merkezî ve yerel yerleştirmede tercih sırasına göre yerleşme durumu ise şöyle gerçekleşti: Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 72.64'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,77'si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.