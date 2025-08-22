Lise kayıt sürecinde geri sayım sürüyor. Tercih ve nakil süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrilecek. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler ve Meslek Liseleri gibi devlet okullarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleşiyor. Peki, "Lise kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli belgeler neler?" İşte detaylar...