Lise kayıt takvimi 2025: Lise kayıtları ne zaman başlıyor?
LGS tercih yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından, lise kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. LGS 2. nakil işlemleri 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınırken, sonuçlar 14 Ağustos tarihinde erişime sunuldu. Nakil sonuçlarına göre hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 15-21 Ağustos tarihlerinde alındı. Peki, "Lise kayıtları ne zaman başlıyor?" İşte 2025 lise kayıt takvimi...
Lise kayıt sürecinde geri sayım sürüyor. Tercih ve nakil süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrilecek. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler ve Meslek Liseleri gibi devlet okullarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleşiyor. Peki, "Lise kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli belgeler neler?" İşte detaylar...
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Lise kayıtları 2025 2026 Eğitim ve Öğretim Döneminin başlayacağı 8 Eylül'den önce tamamlanacak. Lise kayıt tarihleri henüz belli olmadı.
LİSE NAKİL DÖNEMİ
Tercih sürecinin bitmesiyle birlikte 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklandı.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alındı.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER