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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Lisans ücreti sebebiyle, Facebook haber içeriğini engelleyebilir - Teknoloji Haberleri

        Lisans ücreti sebebiyle, Facebook haber içeriğini engelleyebilir

        Meta, lisans ücreti ödememek için Avustralyalılara haber içeriği paylaşmayı engellemeyi gündeme getirdiğini açıkladı. Facebook'un sahibi Meta'nın yaptığı bu açıklamaya hükümetin nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:57
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        Facebook haber içeriğini engelleyecek
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        Sosyal medya şirketleri dünyanın dört bir yanında lisans ücreti ödemeleri gibi farklı tartışmalardan hükümetlerle karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Son olarak Facebook'un çatı kuruluşu Meta ile Avustralya hükümeti arasında bir açıklama trafiği gerçekleşti.

        Meta, Avustralya hükümetinin lisans ücreti ödemesini zorunlu kılması durumunda Facebook platformunda haber içeriğini engellemeyi düşündüğünü duyurdu.

        Şirket Politikaları Yöneticisi Mia Garlick, bakanlara tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklarken, "Ancak bu adım, hükümetin 2021 yılında yürürlüğe giren ve ABD’li teknoloji devlerinin medya kuruluşlarına bağlantılar için ödediği ücretleri belirleme hakkını veren ancak test edilmemiş bir yasaya nasıl tepki vereceğine bağlı" şeklinde yorum yaptı.

        KANADA BİR ÖRNEK OLMUŞTU

        Meta, bu yasanın hayata geçrilip geçirilmeyeceğini beklerken, bu açıklamalar, Meta’nın 2023 yılında benzer yasaları getiren Kanada’da aldığı sert tavrı Avustralya’da da benimseyebileceğine dair en güçlü işaret olarak dikkat çekti. Meta, yasa yürürlüğe girdiğinde Avustralya’daki News Corp ve Australian Broadcasting Corp gibi medya firmalarıyla anlaşmalar yapmış, ancak bu anlaşmaları 2024 yılından sonra yenilemeyeceğini belirtmişti.

        Şimdi, Avustralya Maliye Bakan Yardımcısı’nın Facebook’un haber içeriği için ödeme yapmasını zorlamak için müdahale edip etmeyeceğine karar vermesi gerekiyor. Maliye Bakan Yardımcısı, Meta’nın yasaya sadece uygun olduğunda saygı gösterdiğini belirtti. Meta’nın kendisini bir reklam işi olarak nasıl adlandırabileceği sorusu da gündeme gelirken şirket temsilcisi Garlick, “Bu reklamların bazıları yalan satıyor olsa da, bunları önlemek için politika, sistem ve araçlarımız var” ifadelerini kullandı.

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