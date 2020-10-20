Lionel Messi'den bir rekor daha! Şampiyonlar Ligi'nde... Haberler

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Ferencvaros'u konuk ederken gol perdesini Lionel Messi açtı. 27. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Arjantinli yıldız kulübünü 1-0 öne geçirdi.

Messi bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon gol attı ve tarihte bunu başaran ilk futbolcu oldu. İlk olarak 2005-06 sezonunda Devler Ligi'nde boy gösteren Arjantinli yıldız kariyerinde bir ilki daha başardı.