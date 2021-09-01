Onun hikayesi de tutmadı!

HABERTURK.COM

Sosyal ağ LinkedIn, geçen yıl kullanıma sunduğu hikayeler özelliğinin fişini çekiyor. Microsoft bünyesindeki sosyal ağın yaptığı açıklamaya göre LinkedIn Hikayeler (Stories) özelliği bu ay (eylül) tarih olacak.

LinkedIn Kıdemli Ürün Direktörü Liz Li tarafından yapılan açıklamada, “Hikayeler, bilgileri paylaşmanız, yardım istemeniz ve haberlere ve sektör güncellemelerine tepki vermeniz için kolay bir yol sağladı. Ancak LinkedIn'de farklı bir şey istediğinizi de öğrendik: Kullanıcılar videoların kaybolmasını değil, profilinde yaşamasını istiyor” denilerek, kaybolan içeriklerin LinkedIn’in profesyonel çalışanlardan oluşan kullanıcı kitlesine pek de uymadığının altı çizildi.

“Görünüşe göre profesyonel hikayenizi daha kişisel bir şekilde anlatan ve hem kişiliğinizi hem de uzmanlığınızı sergileyen kalıcı videolar oluşturmak istiyorsunuz. İlgi çekici videolar oluşturmak için daha yaratıcı araçlar istiyorsunuz” ifadelerini kullanan Liz Li, LinkedIn’de hikayelerin kaldırılmasının ardından daha zengin ve kalıcı bir video deneyimi sunmak için de hazırlıklar yaptıklarını duyurdu.

TWITTER DA VAZGEÇMİŞTİ

Sosyal ağların olmazsa olmazı haline gelen hikaye formatının, aslında son dönemde yavaş yavaş kullanıcıların ilgisini kaybettiği söylenebilir.

Bu formattan vazgeçen LinkedIn’den önce bir diğer popüler sosyal ağ Twitter da ‘hikaye’ özelliğini kaldırdığını duyurmuştu. Twitter, 2020 yılında “Fleets” adıyla kullanıma sunduğu hikaye özelliğini geçen ayın başında sonlandırma kararı almıştı.