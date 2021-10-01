"BU KONUYU AÇMAYIN!"

Linet, daha sonra şu açıklamalarda bulunmuştu:

Hiç bu konuyu açmayın! Her şey söyleniyor. Sanatçıyız, göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze batıyor. Ben çok spor yapıyorum ve çok çalışıyorum. Gerisini açıklamak zorunda değilim.