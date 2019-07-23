ABD’li oyuncu Avustralya’da radyocu Jackie O'nun hazırladığı panelde Dannii Minogue ve komedyen Dave Hughes ile beraber yer aldı. Burada bir süredir kullandığı aksan için, “Bu anlayabildiğim veya öğrenmeye çalıştığım birçok dilin karışımı. Çocukluğumdan beri farklı dilleri öğreniyorum. İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyorum Rusça anlayabiliyor, Türkçe, İtalyanca ve Arapça öğreniyorum” açıklamasında bulundu.









