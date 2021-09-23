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Linda Evangelista: Tanınmaz hale geldim! - Magazin haberleri

Linda Evangelista: Tanınmaz hale geldim!

Bir döneme damga vuran modellerden biri olan Linda Evangelista, geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonucunda oluşan deformasyonlar nedeniyle insan içine çıkamadığını açıkladı. Depresyona girdiği söyleyen Evangelista, "Tanınmaz hale geldim!" dedi

23.09.2021 - 15:48 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 1990'lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan Linda Evangelista, yıllardır neden gözlerden uzak olduğunu anlattı.

  • Sosyal medya hesabından 'Benim Gerçeğim, Benim Hikayem!' başlığıyla bir yazı paylaşan Evangelista, geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonrası hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştığını ifade etti.

  • "VÜCUDUMDA DEFORMASYONLAR OLUŞTU"

    Eski Kanadalı model, "Bugün, beş yıldan uzun bir süredir kendimi tuttuktan sonra bir yanlışı düzeltmek için büyük bir adım attım." dedi. Evangelista, akranlarının kariyerleri başarılı bir şekilde ilerlerken kendisinin neden bir şey yapmadığını merak eden takipçilerine, bir yağ aldırma operasyonu geçirdiğini, sonucunda ise vücudunda deformasyonlar oluştuğunu aktardı.

  • "TANINMAZ HALDEYİM!"

    Satırlarında, "Deformasyon çoğaldı, azalmadı. İki kez acılı, başarısız, düzeltici ameliyat geçirmeme rağmen yağ hücrelerim kalıcı olarak deforme oldu." ifadelerine yer veren Linda Evangelista, daha sonra "Medyanın tabiriyle, 'tanınmaz hale' geldim!" sözlerini ekledi.

    Depresyona girdiğini söyleyen Evangelista, bu ruh halinin hala devam ettiğini açıkladı.

  • "KENDİMDEN NEFRET EDİYORUM"

    Paradoksal yağ hiperplezisi (hücrelerdeki yağ içeriğinin artarak limit düzeye ulaşması) sorunuyla karşı karşı kaldığını anlatan 56 yaşındaki eski model, "Bu hastalık sadece hayatımın geçimini altüst etmedi, beni derin depresyon döngüsüne, hüzne ve kendinden nefret etme duygusuna soktu. Bu süreçte köşeme çekildim." dedi.

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