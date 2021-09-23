"VÜCUDUMDA DEFORMASYONLAR OLUŞTU"

Eski Kanadalı model, "Bugün, beş yıldan uzun bir süredir kendimi tuttuktan sonra bir yanlışı düzeltmek için büyük bir adım attım." dedi. Evangelista, akranlarının kariyerleri başarılı bir şekilde ilerlerken kendisinin neden bir şey yapmadığını merak eden takipçilerine, bir yağ aldırma operasyonu geçirdiğini, sonucunda ise vücudunda deformasyonlar oluştuğunu aktardı.