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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Lilya isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

LİLYA ADININ ANLAMI NEDİR?

Lilya ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Lilya adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Lilya isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

LİLYA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Lilya ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Arı. Zambak çiçeği. Saflık, güzellik.

LİLYA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Lilya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Lilya adını koymak caizdir.

LİLYA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Lilya ismini kullanan 875 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Lilya ismini kullanan 166 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Lilya ismini kullanan 113 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Lilya ismini kullanan 116 kişi bulunmaktadır.

LİLYA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Lilya ismindekilerin yaratıcılıklarında sınır yoktur. İnsanlarla iletişim kurma konusundan oldukça deneyimli ve becerilidir bu sayede istediği her türlü bilgiye kolayca ve hızlı bir şekilde erişebilirler. İletişim kurma becerisinden dolayı yanlış insanları da fazlasıyla karşılarına çıkarabiliyor bu durum. Dikkatli olmalarında her zaman fayda var. Ruh halleri değişkendir. Aşırı derecede tutkulu insanlardır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk