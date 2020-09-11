DHA

Fransa Ligue 1 ekibi Lille´in sportif direktörü Luis Campos, gelecek sezon için transferde yine Türk oyuncuları düşünüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunan ve Mustafa Kapı´ya da imza attıracak kulüp, ülkemizden yeni yetenekleri kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor.

Fransız kulübü Lille, Türk futbolcuları takibini sürdürüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunduran, son olarak da genç milli Mustafa Kapı´yı renklerine bağlayacak Lille´in sportif direktörü Luis Campos, gözünü yeniden Türkiye´ye çevirdi. Campos yeni sezonda ülkemizden 4 ismi izleyecek ve oyuncuların göstereceği performansa göre transferler gerçekleştirilecek.

LUIS CAMPOS´UN TÜRKİYE´DEKİ YENİ GÖZDELERİ

Campos bu sezon, Altınordu´nun 2004 doğumlu sağ beki Berke Kılıç, Aytemiz Alanyaspor´un 2002´li forveti Mustafa Yıldırım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor´un 2003 doğumlu sağ beki Eyüp Oskan ve Fenerbahçe´nin 2002´li forveti Arda Okan Kurtulan´ı takip edecek.

MUSTAFA KAPI YARIN FRANSA´YA GİDİYOR

Bu arada, Galatasaray´la sözleşmesi sona eren ve Lille Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için yarın Fransa´ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi işlemlerin ardından yeni takımına katılacak.