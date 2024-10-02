Lille- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Lille- Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanyol devi Real Madrid, Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor. Eflatun- beyazlılar, Carlo Ancelotti yönetiminde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Stuttgart'ı 3-1 mağlüp etti. Bu sezon oynadığı maçlarda henüz yenilgisi bulunmayan Los Galacticos, Lille engelini geçerek bu seriyi devam ettirmek istiyor. Peki, Lille- Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte, karşılaşmanın detayları...
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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci maçında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, geçirdiği sakatlık nedeniyle Lille ve Villarreal maçlarında forma giyemeyecek. Peki, Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Lille Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler…
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LİLLE- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Lille- Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı 2 Ekim Çarşamba (bugün) 22.00'de oynanacak.
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LİLLE- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma tabii spor 1 üzerinden yayınlanacak. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.
Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
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REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Lunin, Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda, Rodrygo, Vinicius
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Carlo Ancelotti'nin forma şansı vermesi durumunda Arda Güler, Lille karşısında forma giyebilecek.