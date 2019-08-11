Lille Nantes MAÇ SONUCU ve ÖZETİ - Yusuf Yazıcı siftah yaptı, Lille kazandı!

Fransa Ligue 1'de ilk hafta mücadelesinde milli yıldızlar Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, evinde Nantes'ı konuk etti.

Trabzonspor'dan transfer edilen Yusuf'un yedek, Zeki'nin ise ilk 11 başladığı maçta ev sahibi 19. dakikada Osimhen ile öne geçti: 1-0.

İlk yarı böyle biterken ikinci devrede dakikalar 51'i gösterdiğinde Zeki Çelik şanssız bir dokunuşla topu kendi ağlarına yolladı: 1-1.

Milli yıldız Yusuf Yazıcı, 68. dakikada Timothy Weah'in yerine oyuna girerek ilk maçına çıkarken 80. dakikada gol geldi. Yusuf'un ara pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top sağ kanatta Zeki Çelik'in önünde kaldı. Zeki'nin bekletmeden yaptığı ortayı savunma ıskalarken topu önünde bulan Osimhen, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak galibiyeti getirdi: 2-1.