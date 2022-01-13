NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Lillard'ın alt karın bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi.

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen 31 yaşındaki skorer basketbolcunun sahalara dönmesinin 6-8 hafta süreceği ifade edildi.

Bu sezon sakatlığı yüzünden 11 maç kaçıran Lillard, NBA'de çıktığı 29 karşılaşmada 24 sayı, 4,1 ribaunt, 7,3 asist ortalamaları yakaladı.

Trail Blazers, 16 galibiyet, 24 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 10. sırada bulunuyor.