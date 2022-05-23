Ligler ne zaman başlıyor, liglerin başlamasına kaç gün kaldı? TFF 2022 - 2023 Süper Lig, 1. lig, 2.lig ve 3.lig sezonu takvimini açıkladı!

Uzun süren lig maratonunun sonuna gelinirken yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan süper lig sona ererken gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Peki Ligler ne zaman başlıyor, ligin başlamasına kaç gün kaldı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

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21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.TFF 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.