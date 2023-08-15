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        Haberler Gündem Ligler Hangi kanalda canlı yayınlanıyor, liglerin yayıncı kurumları hangileri?Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig ve Premier, La Liga, Ligue 1, Serie A maçları hangi kanalda yayınlanacak?

        Ligler hangi kanalda canlı yayınlanıyor, liglerin yayıncı kurumları hangileri?

        Liglerde sezonların başlaması ile beraber yerel ligler ve diğer ülke ligleri takipçileri Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig ve Premier, La Liga, Ligue 1, Serie A maçlarının canlı yayın kanallarını araştırıyor. 2023 2024 sezonu liglerinin hangi kanalda yayınlanacağı futbol severler tarafından takip ediliyor. İşte Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig ve Premier, La Liga, Ligue 1, Serie A maçlarının canlı yayın kanalı...

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        Giriş: 15.08.2023 - 13:12
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi, Konferns Ligi, Süper Lig ve Premier Liglerinin hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler konu adına araştırmalara başladılar. İşte 20233-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig ve Premier, La Liga, Ligue 1, Serie A maçları canlı yayın kanallarını haberimizde derledik...

        • 2

          HANGİ LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Trendyol Süper Lig: BeIN Sports, TOD

          Trendyol 1. Lig: BeIN Sports, TOD, TRT Spor

          Ziraat Türkiye Kupası: ATV, A Spor

          İngiltere Premier Lig: BeIN Sports, TOD

          İngiltere FA Cup: Tivibu

          UEFA Şampiyonlar Ligi: EXXEN, TV8,5

          UEFA Avrupa Ligi: EXXEN, TV8,5

        • 3

          UEFA Konferans Ligi: EXXEN, TV8,5

          İspanya La Liga: S Sport, Sport Plus

          İtalya Serie A: S Sport 2, Sport Plus

          Hollanda Ligi Eredivisie: TV8,5, EXXEN

          Portekiz Ligi: D-Smart

          Belçika Pro Lig: S Sport Plus

          Almanya Bundesliga: BeIN Sports, TOD, Tivibu

        • 4

          Almanya Kupası: S Sport Plus

          Fransa Ligue 1: BeIN Sports, TOD

          Fransa Ligue 2: BeIN Sports, TOD

          Fransa Kupası: BeIN Sports, TOD

          Suudi Arabistan Ligi: TV 8,5, S Sport Plus, Exxen

        • 5

          Brezilya Serie A: D-Smart

          Arjantin Premier Lig: D-Smart

          Basketbol Türkiye Süper Ligi: BeIN Sports, TOD

          THY Euroleague: S Sport Plus

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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