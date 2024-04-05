Liderlerden Kadir Gecesi mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdığı gibi inşallah bayrama da kavuştursun. Bayramı bayram gibi yapanlardan eylesin diyorum." dedi. Vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın." dedi.

Fotoğraf: AA

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: TÜM İNSANLIĞA HAYIRLAR GETİRSİN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kadir Gecesinin Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Kurtulmuş, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayının bereketiyle donanmış bu mübarek gece, bizlere kulluk bilincimizin yanı sıra insanlığa karşı sorumluluklarımızı da hatırlatıyor. Bu gece vesilesiyle Rabbimden bizlere rahmet kapılarını açmasını, dualarımızı kabul etmesini ve Mescid-i Aksa'nın esaretten kurtulduğu o kutlu günü göstermesini niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerîm'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı olan #KadirGecesi'nin aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.



Ramazan ayının bereketiyle donanmış bu mübarek gece, bizlere kulluk bilincimizin yanı sıra… pic.twitter.com/w1GzFHQDNo — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) April 5, 2024

İMAMOĞLU: KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Mübarek Kadir Gecesi'nin birlik ve beraberliğimizi artırması; ülkemizde barış, huzur ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun." mesajını paylaştı.

Mübarek Kadir Gecesi'nin birlik ve beraberliğimizi artırması; ülkemizde barış, huzur ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun.



#KadirGecesi pic.twitter.com/IvWpPMZ39v — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 5, 2024

KILIÇDAROĞLU: UMUTLARIMIZI CANLI TUTMAYI DİLİYORUM

Kemal Kılıçdaroğlu X hesabından Kadir Gecesi mesajı paylaştı:

"Bu mübarek Kadir Gecesi’nde; işsizliğe, yoksulluğa ve karanlığa mahkum edilen aileler, geleceği elinden alınan evlatlarımız için, yaşanan tüm zorlukları hep birlikte aşma iradesini göstererek umutlarımızı daima canlı tutmayı diliyor; tüm İslam aleminin #KadirGecesi’ni kutluyorum."

Bu mübarek Kadir Gecesi’nde; işsizliğe, yoksulluğa ve karanlığa mahkum edilen aileler, geleceği elinden alınan evlatlarımız için, yaşanan tüm zorlukları hep birlikte aşma iradesini göstererek umutlarımızı daima canlı tutmayı diliyor; tüm İslam aleminin #KadirGecesi’ni kutluyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 5, 2024

DEDETAŞ: DUALARIMIZ KABUL OLSUN

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş "Kadir Gecemiz mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun.

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Bereketin bol olduğu #KadirGecesi’nin ülkemizin birliğine, milletimizin huzuruna vesile olmasını diliyorum." mesajını paylaştı.