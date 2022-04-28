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Lider Şahin ile Ecem Çırpan evleniyor mu? - Magazin haberleri

Lider Şahin ile Ecem Çırpan evleniyor mu?

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile Ecem Çırpan'ın paylaşımları kafaları karıştırdı. Takipçileri, sevgilisiyle vesikalık fotoğraflarını, "Konuyu biliyorsunuz" ifadeleriyle paylaşan Çırpan'a, "Nikah hazırlığı mı?" sorusunu yöneltti

28.04.2022 - 07:53 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yaklaşık bir yıldır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile birliktelik yaşıyordu. Mutlu ilişkilerini sürdüren ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı.

  • EVLENİYORLAR MI?

    Çift, vesikalık fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Çırpan'ın gönderisini, "Konuyu biliyorsunuz. Çocuklar maceraya atılıyor." ifadeleriyle yayınlaması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ikiliye, "Nikah hazırlığı mı?" şeklinde yorumlarda bulundu. Dünyaevine girmeyi planladıkları konuşulan çift, konuyla alakalı henüz sessizliklerini koruyor.

  • NİŞANTAŞI'NDA YAKALANDILAR

    İlişkilerini bir süredir gizli ve gözlerden uzak yaşayan taze aşıklar Lider Şahin ile Ecem Çırpan, geçtiğimiz yıl temmuz ayında çıktıkları alışveriş turunda yakayı ele vermişti. Çeşme tatilinden işleri için dönen Şahin ile Miss Turkey 2015 birincisi model sevgilisi Ecem Çırpan, Nişantaşı'nda el ele görüntülenmişti.

  • "DURMA, GÖĞE BAKALIM"

    Artık saklanmayan çift, ardından aşklarını sosyal medyaya taşımıştı. Şahin, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram'dan paylaşmıştı. Şarkıcı, Çırpan ile fotoğrafına, Turgut Uyar'ın şiirinin, "Durma, göğe bakalım." dizelerini not düşmüştü. İkilinin paylaşımına takipçilerinden beğeni yağmıştı.

    Lider Şahin, daha sonra ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını söylemişti.

  • OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ SAHNEDE KUTLADI

    Öte yandan Selami Şahin, 4 ay önce Beyoğlu'ndaki bir mekanda konser vermişti. Dinleyicilerine keyifli bir gece yaşatan ünlü sanatçı, 36 yaşına basan oğlu Lider Şahin'in doğum gününü de şarkılar söyleyerek kutlamıştı.

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