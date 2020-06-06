Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının, başkent Trablus’un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentindeki Hafter milislerine düzenlediği 5 hava harekatında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sağladığı zırhlı araçlar ve bazı askeri teçhizatların vurulduğu belirtildi.
MİLİSLER ARASINDA PANİK HAKİM
Açıklamada, Sirte şehrindeki "milis ve paralı askerlerin büyük bir panik içinde kentten kaçışının gözlendiği" ifade edilerek, kentin ileri gelenlerinin "Sirte'yi barışçıl yollarla Libya hükümetine teslim etmeyi önerdiği" bildirildi.
YENİ HEDEF: SİRTE
Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, son günlerde önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı, ardından da tüm Trablus il sınırında kontrolü sağladı.
Liya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve buranın da güneydoğusundaki Beni Velid şehirlerini Hafter milislerinden arındırdı.
Hafter milislerini tüm bu geniş alandan çıkartan Libya ordusu, yeni hedeflerinin milislerin işgalindeki Sirte şehri, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu duyurmuştu.
Sahil kenti Sirte'nin nüfusu 2012 yılı verilerine göre 79 bin olarak açıklandı. Farklı kentlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle göç alan kentte nüfusun 100 bini aşmış olabileceği tahmin ediliyor.
Libya’yı 42 yıl yönettikten sonra 2011'de Arap Baharı ayaklanmaları sonucu devrilen Muammer Kaddafi’nin memleketi Sirte, kent içindeki silahlı bir grubun taraf değiştirmesiyle ocak ayında Hafter milislerinin eline geçmişti.
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