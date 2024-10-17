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        Haberler Bilgi Magazin Liam Payne kimdir, kaç yaşındaydı? Liam Payne öldü mü, neden öldü?

        Liam Payne kimdir, kaç yaşındaydı? Liam Payne öldü mü?

        Eski One Direction şarkıcısı Liam Payne hayatını kaybetti. 31 yaşındaki İngiliz müzisyenin neden öldüğü merak konusu olurken, vefat haberi hayranlarını yasa boğdu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, Liam Payne kimdir, kaç yaşındaydı? sorularını gündeme taşıdı. İşte One Direction eski üyesi Liam Payne'nin hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 01:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 01:54
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          One Direction eski üyesi Liam Payne'den hayranlarını üzecek bir haber geldi. 31 yaşındaki İngiliz müzisyen, Arjantin'de kaldığı otelde ölü bulundu. Müzik kariyerine, 2010 yılında popüler müzik grubu One Direction'a katılmasıyla başlayan Liam Payne, grubun dağılmasının ardından solo kariyerine ağırlık verdi. Peki, Liam Payne kimdir, kaç yaşındaydı? Liam Payne neden öldü? İşte detaylar...

        • 2

          LIAM PAYNE HAYATINI KAYBETTİ!

          Reuters'ın geçtiği habere göre; eski One Direction şarkıcısı 31 yaşındaki İngiliz müzisyen Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

        • 3

          LIAM PAYNE KİMDİR?

          Liam Payne, 29 Ağustos 1993 doğumlu İngiliz şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Müzik kariyerine, 2010 yılında popüler müzik grubu One Direction'a katılmasıyla başladı. Grup, Simon Cowell'ın "The X Factor" yarışmasında bir araya geldi ve hızla dünya çapında büyük bir fenomen haline geldi. One Direction, "What Makes You Beautiful," "Story of My Life" ve "Drag Me Down" gibi birçok hit parça çıkardı ve milyonlarca hayran kazandı.

          2016 yılında grup, üyelerin solo kariyerlerine odaklanmak için ara vermeye karar verdi. Liam da bu süreçte solo müzik kariyerine adım attı. 2017 yılında "Strip That Down" adlı single'ı ile başarılı bir çıkış yaptı. Bu parça, dünya genelinde büyük bir ilgi gördü ve dijital platformlarda yüksek dinlenme sayısına ulaştı. Liam, müziğinde pop, R&B ve elektronik unsurları birleştiren bir tarz benimsemiştir.

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