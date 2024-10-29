Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşeren hayatını kaybeden Liam Payne'in ölümünden sonra yeni şarkısı çıkacak. 16 Ekim'de henüz 31 yaşındayken hayata veda eden İngiliz şarkıcının şimdiye kadar hiç yayınlanmayan şarkısı 'Do No Wrong', cuma günü dinleyicilerle buluşacak.

Dağılan One Direction grubunun solisti olarak ünlenen ve ardından müzik kariyerine solo şarkıcı olarak devam eden Payne'in ölümünden önce birlikte çalıştığı söz yazarı Sam Pounds, parçanın "Liam'ın her zaman hayal ettiği gibi dünyaya bir nimet" olması için dua ettiğini söyledi.

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REKLAM Pounds, şarkının ön kaydını yayınlarken, "Bu şarkının olumsuz yankıları gölgede bırakması için dua ediyorum. Doğaüstü pozitif şifa gücünün her birinizi kucaklaması için dua ediyorum" dedi. Şarkısı, hayranlarıyla buluşmak için gün sayarken, Payne'in cenazesi, halen Arjantin'in Buenos Aires kentinde tutuluyor. Sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma henüz sonuçlanmadı. Payne'in otopsi ve toksikoloji raporu, sanatçının öldüğünde uyuşturucu etkisi altında olduğunu, balkondan düşme anında yarı ya da tam baygın olduğu bilgisini içeriyordu.

Eski One Direction yıldızı, daha önce bağımlılıkla mücadelesini ve rehabilitasyonda geçirdiği zamanı anlatmıştı.