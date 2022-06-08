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LGS tercih tarihi takvimi 2022: Lise LGS tercihleri ne zaman, hangi gün yapılacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih takvimi

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Sorusu araması Liselere Geçiş Sınavı'nın gerçekleştirilmesinin ardından gündeme geldi. Gözler LGS lise tercihleri tarihine çevrilmiş durumda. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

08.06.2022 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. İyi bir eğitim almak ve hayallerindeki liseyi kazanabilmek için ter döken öğrenciler sınavın sona ermesiyle tercih sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, LGS lise tercih işlemleri ne zaman yapılacak? İşte LGS tercihleri hakkında merak edilenler...

  • LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

    Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

  • LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 2021 LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanmış ve lise tercihleri 5-16 Temmuz arasında alınmıştı. Bu tarihler baz alındığında 2022 LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da açıklanmasının ardından LGS tercihlerinin de temmuz ayının başında alınması bekleniyor.

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