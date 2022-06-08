LGS taban puanları belli oldu mu? MEB 2022 LGS yüzdelik dilim ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? Anadolu, Fen, Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lise taban ve tavan puanı

LGS taban puanları açıklandı mı? 2022 MEB LGS yüzdelik dilim ve kontenjanlar belli oldu mu?

LGS 2022 taban puanları araştırması sınavın ardından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı LGS sona ermesiyle lise taban ve tavan puanları öğrencilerin gündeminde. İşte 2022 MEB LGS Anadolu, Fen ve İmam Hatip liseleri taban puanları ve yüzdelik dilim hakkında...

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