LGS sınav sonuçları açıklandı mı? Şeklindeki sorular şimdiden öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 16 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte detaylar...

LGS SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2020

MEB LGS 2020 sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz senelere baktığımızda sonuçların sabah saat 10.00'da açıklandığı görülüyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihlerinin sonuçlarının açıklandığı aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da yayınlanacak. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerini de gerçekleştirebilecek. LGS tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.