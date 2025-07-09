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        Haberler Bilgi Gündem LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? MEB 2025 LGS sonuçları sorgulama ekranı

        LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları sorgulama ekranı

        LGS sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan LGS sonuç tarihi yaklaştı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılım sağlayan öğrenciler ve velilerinin gözü kulağı MEB'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, sınav puanlarına göre lise tercihi yapacak. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 2025 LGS sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:04
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        • 1

          2025 LGS sonuçları için kritik haftaya girildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmuştu. Sonuçlar için belirlenen tarih yaklaşırken 2025 MEB LGS sonuç ekranı araştırmaları hız kazandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler puanlarına göre lise tercihi yapacak. Sürece ilişkin takvim de paylaşıldı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte yanıtı!

        • 2

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak.

        • 3

          LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden erişime açılacak.

          Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Açıklanan belgede, öğrencinin ham puanı, yüzdelik dilimi ve yerleştirmeye esas puanı yer alacak.

          LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Millî Eğitim Bakanlığınca, “2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” yayımlandı.

          Buna göre LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

          Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ardından iki aşamalı nakil süreci başlayacak.

        • 5

          LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

          Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.

          Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

          Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.

          Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.

        • 6

          LGS NAKİL SÜRECİ

          Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

          Böylece öğrenciler, istedikleri okula yerleşebilmek için ek şanslara sahip olacak.

        • 7
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