LGS sınav sonuçlarını yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisi heyecanla bekliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak. LGS, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılmıştı. LGS sınavına dair detaylar ve LGS sorgulama sayfası haberimizde.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları www.mpi.gov.tr adresi üzerinden 24 Haziran Pazartesi günü (bugün) açıklanacak. Ancak sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama henüz yapılamadı. LGS sınav sonuçlarına dair gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

LGS SONUÇLARI BURADA AÇIKLANACAK

2019 LGS SINAVINA DAİR DETAYLAR

LGS, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla yapılmıştı. Öğrencilere sözel alandaki 50 soru için 75 dakika, sayısal alandaki 40 soru için ise 80 dakika süre verilmişti. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. LGS tercih başvurularının ise Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.