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LGS sınav duası: LGS sınavı için okunacak dualar neler? Sınav duası okunuşu ve anlamı

LGS sınav duası: LGS sınavı için okunacak dualar neler?

LGS öncesinde, sınav duası gündemdeki yerini aldı. LGS sınavı 4 Haziran Pazar günü sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde uygulanacak. Sınava sayılı saatler kala LGS sınav duası okunuşu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İşte LGS sınav duası okunuşu ve anlamı...

Giriş: 03.06.2023 - 19:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • LGS sınavında geri sayım sürüyor. 4 Haziran Pazar günü 1 milyondan fazla öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek LGS sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek. Sınav öncesinde LGS sınav duası okunuşu ve anlamı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "LGS sınavı için okunacak dualar neler, sınav duası nasıl okunur? İşte LGS sınav duası okunuşu...

  • SINAV DUALARI

    İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

    “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace

    sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

    ANLAMI: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

  • SINAV İÇİN SIRAYA OTURUNCA OKUNACAK DUA

    “Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli ” (10 Kere)

     

    ANLAMI: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

  • SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

    “Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)

     

    ANLAMI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

  • SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI EDİLECEK DUA

    Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz defa okunacak.

     

    – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

    “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

    ANLAMI:“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

    – “Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”

    ANLAMI:Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)

    – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

     

     

  • Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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